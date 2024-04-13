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Як змінилася середня заробітна
плата українців за рік

Як змінилася середня заробітна плата українців за рік
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:39

Як змінилася середня заробітна плата українців за рік

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 2 тис. гривень.

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Як змінилася середня заробітна плата українців за рік
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:40

Якщо не враховувати сюди захмарні зарплати суддів,прокурорів, чиновників середнього і вищого пошибу, ментів, СБУ, "спеців"з наглядових рад, всіляких антикорупційних контор, які паразитують на податках українців, імітуючи боротьбу з корупцією і т.д ,то середня зарплата в Україні буде не більше 300-350 доларів. При цьому мінімальна зарплата в Польщі в 2024 р. складає 1000 дол. То хто ж залишиться в Україні працювати, за копійки, щоб забезпечувати цій орді мародерів шарові надприбутки?
qazzax
 
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