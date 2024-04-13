Як змінилася середня заробітна плата українців за рік

Додано: Пон 27 тра, 2024 17:40
Якщо не враховувати сюди захмарні зарплати суддів,прокурорів, чиновників середнього і вищого пошибу, ментів, СБУ, "спеців"з наглядових рад, всіляких антикорупційних контор, які паразитують на податках українців, імітуючи боротьбу з корупцією і т.д ,то середня зарплата в Україні буде не більше 300-350 доларів. При цьому мінімальна зарплата в Польщі в 2024 р. складає 1000 дол. То хто ж залишиться в Україні працювати, за копійки, щоб забезпечувати цій орді мародерів шарові надприбутки?