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Надзвуковий літак X-59 цього
року підніметься в небо

Надзвуковий літак X-59 цього року підніметься в небо
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 18:01

Надзвуковий літак X-59 цього року підніметься в небо

Пропонуємо до обговорення:
Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) та компанія Lockheed Martin розраховують підняти в небо експериментальний надзвуковий літак X-59 до кінця року.

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Надзвуковий літак X-59 цього року підніметься в небо
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