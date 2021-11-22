Споживачі, які впродовж місяця споживають понад 100 кВт електроенергії, будуть сплачувати за світло за новими тарифами.
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Майже удвічі більше: новий тариф на світло хочуть запровадити для тих, хто споживає понад 100 кВт
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Додано: Вів 28 тра, 2024 20:33
Майже удвічі більше: новий тариф на світло хочуть...
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Майже удвічі більше: новий тариф на світло хочуть запровадити для тих, хто споживає понад 100 кВт
Додано: Вів 28 тра, 2024 20:34
що робіти тим хто не споживає російский газ ? отопленная будинку электричеством це буде геноцид ?
Додано: Вів 28 тра, 2024 21:14
Re: Майже удвічі більше: новий тариф на світло хочуть...
Несерйозно. Потрібно піднімати вдесятеро, як мінімум. Час не терпить, маєтки за кордоном не розкуплені та чекають на нові надходження від тубільців. Східноєвропейські цінності рулять.
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