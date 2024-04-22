На початку війни середньоденний обсяг торгівлі на міжбанку скоротився майже втричі — Олена Іщенко
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На початку війни середньоденний обсяг торгівлі на міжбанку скоротився майже втричі — Олена Іщенко
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 14:11
На початку війни середньоденний обсяг торгівлі на...
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Дивися повний текст
На початку війни середньоденний обсяг торгівлі на міжбанку скоротився майже втричі — Олена Іщенко
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