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На початку війни середньоденний
обсяг торгівлі на...

На початку війни середньоденний обсяг торгівлі на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:11

На початку війни середньоденний обсяг торгівлі на...

Пропонуємо до обговорення:
На початку війни середньоденний обсяг торгівлі на міжбанку скоротився майже втричі — Олена Іщенко

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На початку війни середньоденний обсяг торгівлі на міжбанку скоротився майже втричі — Олена Іщенко
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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