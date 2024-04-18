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Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 тра, 2024 16:41
Пропонуємо до обговорення:
У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті). Станом на кінець квітня держборг становив 6 010,42 млрд грн, або $151,52 млрд.
Дивися повний текст Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень: Гетманцев назвав причини
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