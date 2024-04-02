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Експерт: вироблена електроенергія
продається по ціні нуль

Експерт: вироблена електроенергія продається по ціні нуль
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:36

Експерт: вироблена електроенергія продається по ціні нуль

Пропонуємо до обговорення:
Діючий тариф на світло покриває тільки вартість доставки електроенергії і питання його підвищення є актуальним на тлі руйнувань гідроелектростанцій. Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Експерт: вироблена електроенергія продається по ціні нуль
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:37

Тогда и указывайте в квитанциях 0 гривен 0 копеек ))))
reshetnikov_app
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Модератори: Ірина_, Модератор

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