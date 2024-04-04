Український мікро- та малий бізнес може взяти участь у новій грантовій програмі.
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Малий бізнес може отримати грант на набір нових працівників
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 чер, 2024 00:02
Малий бізнес може отримати грант на набір нових працівників
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Малий бізнес може отримати грант на набір нових працівників
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