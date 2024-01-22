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Як обміняти електронні
документи водія: пояснення МВС

Як обміняти електронні документи водія: пояснення МВС
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 10:22

Як обміняти електронні документи водія: пояснення МВС

Пропонуємо до обговорення:
Електронне посвідчення водія і електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у «Дії» — повноцінна альтернатива пластикових документів. Вони дозволяють громадянам не сплачувати за бланкову продукцію. Проте електронні документи дійсні лише на території України.

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Як обміняти електронні документи водія: пояснення МВС
R2
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