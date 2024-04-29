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Великих пенсій не буде: у
Кабміні радять українцям...

Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 17:32

Re: Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям...

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці.
Дивися повний текст

а ще замість хліба можуть порадити їсти "піроженоє", це з тої самої опери
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 17:40

  telesystem444 написав:https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/9739ee80-731f-41b3-bedf-010b35d57375/

С такой зп і пенсіі не потрібно, згоден

Всього навсього 250 000 грн на місяць...
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 19:21

  mcgreed2021 написав:
  Bobua написав:Незрозуміла стаття.

Що означає “маленькі”?

У наш час пенсія ≈ (середн.зарпл.Укр.ост.3роки) * (сума врахованих індивід.коеф.зарплати / місяці) * (коеф.стажу ≈ роки праці/100).

Досі пенс.виплати знижували збільшенням пенс.віку.
А далі як? Додаватимуть коеф. 0,9....0.1? Скільки?

І це все дивні розмови, якщо людство йде у світ “безумовних баз.доходів”, ШІ, автомвтизації і роботизації праці, дронів, що вже навіть бур`ян на полях висмикують...

Де люди взагалі мають заробляти на життя, не кажучи вже про пенсії у такому майбутньому? Крім як на війні, але охочих чомусь мало...
Якщо праці для людей не буде, чи майже не буде?

Якщо слідкувати за логікою подій у нашій державі, то військових кинуть так само, як решту, просто в свій час 8)


“кинути” повинні увесь світ.
Бо увесь світ споживає вдвічі більше, аніж Земля встигає відтворити (див. “день екологічного боргу”). І укри -- якраз на цьому середньому рівні... :(
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 21:36

  Bobua написав:Досі пенс.виплати знижували збільшенням пенс.віку.
А далі як? Додаватимуть коеф. 0,9....0.1? Скільки?

Навіщо такі непопулярні складнощі? Просто не будуть індексувати, або будуть робити це недостатньо, і інфляція старі пенсії з'їсть, приблизно як з'їла радянські вклади.

Хоча є і протилежний приклад. На початку 2000-х я займався бухгалтерією одного підприємства. От є в бухгалтерії таке поняття - амортизація. Обладнання та будівля самі по собі не входять до складу готової продукції, але ж зношуються у процесі її вироблення, і тому це поступове зменшення вартості закладується у собівартість продукції, як і витратні матеріали та праця. Більше собівартість, відповідно менше прибуток, і менше податку на прибуток, більше коштів у підприємства для оновлення того самого обладнання і будівель. З якою швидкістю вартість того чи іншого об'єкта амортизується -- методики і таблиці відпрацьовані і виверені, щоб більш-менш відповідали реальному зношенну, ще десятиріччя тому, і доволі точно відображали дійсність. Але кабінет міністрів України прийняв постанову, де постановив застосовувати до амотризаційних відрахувань коефіцієнт 0,75. От просто так. Щоб підприємства менше відраховували до фонду амортизації, і платили більше податків. Так що держава завжди може "кинути" як завгодно, і про це варто весь час пам'ятати.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 23:33

M-Audio

Індексування -- це, як я розумію, щорічний перерахунок пенсій відповідно до оновленої “середн.зарплати за останні три роки”?
Бо решта коеф. у непрацюючої людини не змінюються. Ніяк.

Але тоді вийде якось дивно...

Бо свіженьким (цьогорічним) пенсам порахують по свіжій середн.зарпл.
А минулорічним -- ні?

Але ж і серед пенсів є розумні люди...
І їх може обурити навіть не стільки “заморож.пенсій”, скільки отака дивна диференціація.

Чи буде якесь “елегант.рішення”? Рахувати не 3 минулі роки. А 6.，але з коеф 1/2?
Чи навіть і 9 з коеф 1/3?

Це видається кращим рішенням аніж стрибком підіймати пенс.вік, а млн, що вже “встигли” потім хихотітимуть над “невдахами”...
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 01:10

  DrVadson написав:Як мінімум, мають виключити тих, хто не платить податки, з солідарної системи. Це хоч трохи виправить ситуацію.


В смысле пенсию по страрости не платить? Так это не ситуацию исправит а приведет к тому что будет еще больше бомжей. Ситуацию исравит когда красть меньше будут - это же ненормально когда в такой бедной стране такие богатые тачки по центру Киева ездят.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 01:30

  katso написав:
это же ненормально когда в такой бедной стране такие богатые тачки по центру Киева ездят.
во всех Намибиях так.
Стандарт.
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