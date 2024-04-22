Голова підкомітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що бронювати від армії будуть професії, а не конкретних людей.
Дивися повний текст
Бронювати будуть професії, а не конкретних людей: в Раді анонсували зміни в підходах до мобілізації
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:14
Бронювати будуть професії, а не конкретних людей: в Раді...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Бронювати будуть професії, а не конкретних людей: в Раді анонсували зміни в підходах до мобілізації
|