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Бронювати будуть професії, а
не конкретних людей: в Раді...

Бронювати будуть професії, а не конкретних людей: в Раді...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:14

Бронювати будуть професії, а не конкретних людей: в Раді...

Пропонуємо до обговорення:
Голова підкомітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що бронювати від армії будуть професії, а не конкретних людей.

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Бронювати будуть професії, а не конкретних людей: в Раді анонсували зміни в підходах до мобілізації
R2
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