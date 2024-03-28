Графіки відключення можуть відбуватись з люфтом у 30 хвилин. При цьому в Києві графіків дотримуються в 95−97% випадків.
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У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках»: як відбуваються відключення
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:23
У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках»: як відбуваються...
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Дивися повний текст
У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках»: як відбуваються відключення
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