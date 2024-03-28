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У ДТЕК розповіли про «люфт у
графіках»: як відбуваються...

У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках»: як відбуваються...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:23

У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках»: як відбуваються...

Пропонуємо до обговорення:
Графіки відключення можуть відбуватись з люфтом у 30 хвилин. При цьому в Києві графіків дотримуються в 95−97% випадків.

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У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках»: як відбуваються відключення
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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