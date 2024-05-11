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У МВФ розповіли, чого очікують
від України до кінця року

У МВФ розповіли, чого очікують від України до кінця року
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:19

У МВФ розповіли, чого очікують від України до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна, згідно з домовленостями за програмою EFF, до кінця нинішнього року проведе перший аудит НАБУ, зміцнить Кримінальний процесуальний кодекс та створить Вищий адміністративний суд.

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У МВФ розповіли, чого очікують від України до кінця року
R2
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