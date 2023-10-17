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Що таке «військовий рекрутинг»:
які дає переваги і чим...

Що таке «військовий рекрутинг»: які дає переваги і чим...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 17:43

Що таке «військовий рекрутинг»: які дає переваги і чим...

Пропонуємо до обговорення:
Ідея полягає в тому, що людина може обрати собі відповідний підрозділ і посаду відповідно до свого досвіду та стати на службу саме до його лав, а не опинитися там, куди закине жереб мобілізації невідомо в якій ролі.

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Що таке «військовий рекрутинг»: які дає переваги і чим відрізняється від мобілізації
R2
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