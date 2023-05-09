Задумуєтесь про пенсію і плануєте накопичити кошти для більш-менш комфортного життя?
Інвестування в дохідну нерухомість може стати надійним джерелом пасивного доходу та накопичень на безбідну старість.
Які об’єкти зараз доступні в Україні?
Апарт-готелі, комерційні об’єкти, складські приміщення, земельні ділянки тощо.
Навіть з невеликим стартовим капіталом — $5-10 тисяч — ви зможете придбати один із таких об’єктів та заробляти до 14% річних у валюті.
Розберіться детально із цим інструментом на онлайн-курсі «Інвестування в дохідну нерухомість» від Академії Мінфін. За 14 днів ви будете добре орієнтуватись на ринку нерухомості, бачити привабливі для інвестора можливості, оцінювати переваги та ризики кожного об'єкта.