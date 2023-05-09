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Інвестування в
дохідну нерухомість

Інвестування в дохідну нерухомість
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 15:05

Інвестування в дохідну нерухомість

Шановні форумчани!

Задумуєтесь про пенсію і плануєте накопичити кошти для більш-менш комфортного життя?

Інвестування в дохідну нерухомість може стати надійним джерелом пасивного доходу та накопичень на безбідну старість.

Які об’єкти зараз доступні в Україні?
Апарт-готелі, комерційні об’єкти, складські приміщення, земельні ділянки тощо.

Навіть з невеликим стартовим капіталом — $5-10 тисяч — ви зможете придбати один із таких об’єктів та заробляти до 14% річних у валюті.

Розберіться детально із цим інструментом на онлайн-курсі «Інвестування в дохідну нерухомість» від Академії Мінфін. За 14 днів ви будете добре орієнтуватись на ринку нерухомості, бачити привабливі для інвестора можливості, оцінювати переваги та ризики кожного об'єкта.

Отримайте перший урок безплатно
Ірина_
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