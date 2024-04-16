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Хто з пенсіонерів отримає
в червні збільшені пенсії

Хто з пенсіонерів отримає в червні збільшені пенсії
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 15:36

Хто з пенсіонерів отримає в червні збільшені пенсії

Пропонуємо до обговорення:
У червні 2024 року значна частина працюючих пенсіонерів почне отримувати збільшену пенсію. Збільшення виплат відбудеться у зв’язку з квітневим перерахунком. Сума для кожного пенсіонера — індивідуальна.

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Хто з пенсіонерів отримає в червні збільшені пенсії
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