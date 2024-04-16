|
|
Хто з пенсіонерів отримає в червні збільшені пенсії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2024 15:36
Пропонуємо до обговорення:
У червні 2024 року значна частина працюючих пенсіонерів почне отримувати збільшену пенсію. Збільшення виплат відбудеться у зв’язку з квітневим перерахунком. Сума для кожного пенсіонера — індивідуальна.
Дивися повний текст Хто з пенсіонерів отримає в червні збільшені пенсії
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99981
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор