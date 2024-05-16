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Україні знадобляться місяці й навіть роки для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2024 15:48
Пропонуємо до обговорення:
Наразі на ТЕС та ГЕС спостерігається найбільш критична ситуація. Але це не означає, що енергоблоки на станціях знищені назавжди. Про це заявив голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.
Дивися повний текст Україні знадобляться місяці й навіть роки для відновлення ТЕС та ГЕС, — Укренерго
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