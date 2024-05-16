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Україні знадобляться
місяці й навіть роки для...

Україні знадобляться місяці й навіть роки для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 15:48

Україні знадобляться місяці й навіть роки для...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі на ТЕС та ГЕС спостерігається найбільш критична ситуація. Але це не означає, що енергоблоки на станціях знищені назавжди. Про це заявив голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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Україні знадобляться місяці й навіть роки для відновлення ТЕС та ГЕС, — Укренерго
R2
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