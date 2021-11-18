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Офіційні цифри не збігаються з тим, що реально...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2024 16:50
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки України провело онлайн опитування роботодавців на тему нестачі кадрів на ринку праці. Яка ситуація та що очікується на ринку праці після закінчення війни.
Дивися повний текст Офіційні цифри не збігаються з тим, що реально відбувається на ринку праці — Конфедерація роботодавців
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