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Офіційні цифри не збігаються
з тим, що реально...

Офіційні цифри не збігаються з тим, що реально...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 16:50

Офіційні цифри не збігаються з тим, що реально...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки України провело онлайн опитування роботодавців на тему нестачі кадрів на ринку праці. Яка ситуація та що очікується на ринку праці після закінчення війни.

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Офіційні цифри не збігаються з тим, що реально відбувається на ринку праці — Конфедерація роботодавців
R2
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