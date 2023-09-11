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«У кожного свій фронт»: як потенційна зупинка Київського...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 чер, 2024 07:47
Пропонуємо до обговорення:
Сила — в єдності: під таким гаслом Київський картонно-паперовий комбінат невпинно працює вже понад два роки повномасштабної війни, поповнюючи державний і місцевий бюджети мільярдними податками та надаючи всебічну допомогу тим, хто її найбільше потребує.
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