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Уряд готує пропозиції щодо
підвищення певних податків

Уряд готує пропозиції щодо підвищення певних податків
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 09:46

Уряд готує пропозиції щодо підвищення певних податків

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів наразі готує пропозиції щодо підвищення податків. Поки невідомо, якими будуть нові ставки податку на додану вартість та військового збору.

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Уряд готує пропозиції щодо підвищення певних податків
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