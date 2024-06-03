Кабінет Міністрів наразі готує пропозиції щодо підвищення податків. Поки невідомо, якими будуть нові ставки податку на додану вартість та військового збору.
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Уряд готує пропозиції щодо підвищення певних податків
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Додано: Вів 11 чер, 2024 09:46
Уряд готує пропозиції щодо підвищення певних податків
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Дивися повний текст
Уряд готує пропозиції щодо підвищення певних податків
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