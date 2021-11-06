Інвестиції в ОВДП

Цей високоліквідний інструмент, що має низку переваг:
держава гарантує погашення 100% вкладених в ОВДП коштів;
дохідність ОВДП перевищує дохідність банківських депозитів: 15-19% проти 13-18%;
для інвесторів-фізосіб дохід від ОВДП оподаткуванню не підлягає;
широкий вибір термінів інвестування від місяця до понад 5 років.
Хочете зрозуміти, із чого почати та скільки можете заробляти?
На курсі ви дізнаєтесь всі стратегії та оберете свою залежно від особистих цілей та капіталу. Також отримаєте покрокову інструкцію, як купити облігації в Україні.