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Інвестиції в ОВДП

Інвестиції в ОВДП
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 11:42

Інвестиції в ОВДП

Ви найманий працівник і заробляєте на життя достатньо, але хотіли б мати додаткове джерело доходу? Розгляньте варіант інвестування в ОВДП.

Цей високоліквідний інструмент, що має низку переваг:

держава гарантує погашення 100% вкладених в ОВДП коштів;
дохідність ОВДП перевищує дохідність банківських депозитів: 15-19% проти 13-18%;
для інвесторів-фізосіб дохід від ОВДП оподаткуванню не підлягає;
широкий вибір термінів інвестування від місяця до понад 5 років.

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Ірина_
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