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Українські яєчні продукти
експортуватимуться до Канади

Українські яєчні продукти експортуватимуться до Канади
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 12:31

Українські яєчні продукти експортуватимуться до Канади

Пропонуємо до обговорення:
Українські виробники яєчних продуктів відтепер зможуть експортувати свою продукцію до Канади.

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Українські яєчні продукти експортуватимуться до Канади
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