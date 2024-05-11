Президент України Володимир Зеленський вважає, що біженці могли би повернутися до України, бо бракує робочих рук.
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Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до України
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Додано: Сер 12 чер, 2024 12:34
Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до...
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Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до України
Додано: Сер 12 чер, 2024 19:34
"А є напрямки над якими треба працювати сьогодні, є люди, які залишились без домівок — їм потрібна допомога, потрібні робочі руки, потрібні ці професії»"
так чого ж лише патякати, а робити хто буде?
Додано: Сер 12 чер, 2024 20:19
Re: Зеленуяський пояснив, чому біженцям варто повернутися до
Первыми с закордонья вернуть сынулек Гетьманцева и Мосийчучки
Отбить им внутренние...ой, извлечь из них эбонитовой омоновской палочкой недостающие в ТЦК киловатты
Расшатать их зубки в допросной СБУ, ну чтоб пломбы там где нема врачей не выпали
Можно повредить папкой весом 25кг с компроматом на достопочтенных родителей ненужные в чистке печёной в буржуйке картошки пальцы
После 5ти минутного ВЛК и 10минутной учебки(показать где чека у гранаты и как вставляется рожок) - в окопы под Авдеевку, с приказом - "Ни шагу назад, иначе - расстрел!"
И тогда миллионы точно потянутся домой...
Додано: Чет 13 чер, 2024 08:29
Re: Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до..
«Ми не можемо примушувати в ніякому разі...
щось таке я вже десь чув, ні?
Додано: П'ят 14 чер, 2024 00:46
Вернуться в Украину и умереть во имя англосаксов. Зачем этот нанюханый диктатор такое говорит и кто ему верит известно лишь Аллаху
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