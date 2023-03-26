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Майбутнє мобільного звʼязку:
гендиректор Nokia здійснив...

Майбутнє мобільного звʼязку: гендиректор Nokia здійснив...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 18:57

Майбутнє мобільного звʼязку: гендиректор Nokia здійснив...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк здійснив перший у світі телефонний дзвінок за допомогою нової технології під назвою «імерсивне аудіо та відео».

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Майбутнє мобільного звʼязку: гендиректор Nokia здійснив перший у світі «імерсивний» дзвінок
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 18:57

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