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Майбутнє мобільного звʼязку: гендиректор Nokia здійснив...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2024 18:57
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк здійснив перший у світі телефонний дзвінок за допомогою нової технології під назвою «імерсивне аудіо та відео».
Дивися повний текст Майбутнє мобільного звʼязку: гендиректор Nokia здійснив перший у світі «імерсивний» дзвінок
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Додано: Сер 12 чер, 2024 18:57
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