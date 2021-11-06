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Антикризові інвестиції

Антикризові інвестиції
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 11:46

Антикризові інвестиції

Друзі!

Кожен день підносить нам з Вами нові виклики 🤜

Відчувати міцний фундамент під ногами допомагає фінансова стабільність.

Як її досягти? Як захистити й примножити свій капітал?

Дізнайтесь на інтенсиві «Антикризові інвестиції» від Академії Мінфін


За 7 днів онлайн-навчання Ви:

навчитесь керувати особистими фінансами;

створите свій фінансовий план на найближчий час;

дізнаєтесь про антикризові інструменти інвестицій, які ефективно працюють навіть в умовах війни та економічної нестабільності.

У Вас буде змога засвоїти теоретичні знання на практиці. На реальних кейсах навчитеся ефективно керувати своїми грошима та підвищите рівень фінансової грамотності.

Озбройте себе знаннями, щоб сміливо протистояти будь-яким викликам!
Ірина_
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Повідомлень: 4163
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