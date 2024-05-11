Нерухомість у Києві продовжує зростати у ціні. Медіанна вартість квартири у новобудові столиці сягнула рекордного показника у 51 325 грн/м².
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Скільки коштують квартири в новобудовах Києва: статистика червня 2024
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Додано: Чет 13 чер, 2024 13:26
Скільки коштують квартири в новобудовах Києва:...
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Дивися повний текст
Скільки коштують квартири в новобудовах Києва: статистика червня 2024
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