RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Скільки коштують квартири
в новобудовах Києва:...

Скільки коштують квартири в новобудовах Києва:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:26

Скільки коштують квартири в новобудовах Києва:...

Пропонуємо до обговорення:
Нерухомість у Києві продовжує зростати у ціні. Медіанна вартість квартири у новобудові столиці сягнула рекордного показника у 51 325 грн/м².

Дивися повний текст
Скільки коштують квартири в новобудовах Києва: статистика червня 2024
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99986
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки нового житла ввели в експлуатацію з початку року
R2 » П'ят 31 тра, 2024 14:07
1 251
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2024 14:07
sparshukov
У Києві зросли ціни на квартири: скільки коштує «квадрат»
R2 » Нед 26 тра, 2024 20:45
1 312
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 тра, 2024 20:46
The_Rebel
Тарифи на електрику: скільки в середньому платять європейці
R2 » П'ят 10 тра, 2024 22:42
3 1791
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 тра, 2024 01:07
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (853)
13.06.2024 13:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.