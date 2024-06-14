Переймаєтесь, що зростання цін і підвищення податків змусить Вас витрачати заощадження?
Саме час навчитися грамотно управляти своїм капіталом — передусім скласти чіткий фінансовий план на 1-3 роки. Як і для чого це робити — дізнайтесь на курсі «Фінансовий трамплін» від Академії Мінфін.
Для чого потрібен фінплан?
З ним Ви зможете чітко визначити короткострокові та довгострокові фінансові цілі, контролювати свої витрати, визначати пріоритети та уникати непотрібних витрат.
У межах курсу Ви також детально дізнаєтесь про всі доступні види інвестування: який поріг входу, як інвестувати безпечно, із чого почати. Завдяки інвестиціям ваші заощадження зможуть працювати, а ви будете захищені від будь-якої кризи.
Зробіть крок до фінансової впевненості вже зараз.