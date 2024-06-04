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Скільки повинні заробляти ФОПи для бронювання...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:58
Пропонуємо до обговорення:
Фізична особа-підприємець, яка бажає забронювати працівника, повинна мати дохід не менше 61,2 тисячі гривень на місяць та сплачувати за заброньованого працівника військовий збір у 20,4 тисячі гривень.
Дивися повний текст Скільки повинні заробляти ФОПи для бронювання працівників: деталі законопроєктів
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:59
20 штук, для села бешеные деньги. Как людей на бабло разводят.
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