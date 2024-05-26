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Як змінились ціни на вторинці
за останні пів року — дані ЛУН

Як змінились ціни на вторинці за останні пів року — дані ЛУН
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:04

Як змінились ціни на вторинці за останні пів року — дані ЛУН

Пропонуємо до обговорення:
За останні шість місяців ціни на квартири зазнали коливань у різних регіонах країни. Наприклад, у столиці України — Києві, середня ціна на вторинне житло знизилася на 2%.

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Як змінились ціни на вторинці за останні пів року — дані ЛУН
R2
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