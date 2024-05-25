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Взимку українцям можуть давати світло по 8−10 годин на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 чер, 2024 08:52
Пропонуємо до обговорення:
Взимку українці можуть розраховувати на електрику протягом 8−10 годин на добу, якщо температура повітря буде близько 0 °C, але дефіцит буде більше, якщо температура опуститься нижче нуля.
Дивися повний текст Взимку українцям можуть давати світло по 8−10 годин на день, — нардеп
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