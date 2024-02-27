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Чи може пенсіонер відмовитися від своєї пенсії —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2024 10:19
Пропонуємо до обговорення:
В Україні призначаються такі види пенсій: за віком; по інвалідності; у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років. Пенсії можуть відмінити за рішення територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду.
Дивися повний текст Чи може пенсіонер відмовитися від своєї пенсії — роз’яснення ПФУ
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Додано: Чет 27 чер, 2024 10:19
Надо искоренять такое позорное явление, как нежелающие воевать "паркетные генералы" и "офицеры мирного времени", не принимаешь участие в войне, наплевал на присягу и Конституцию — разжалован до рядового и на нары за измену Родине! Пора отменять это «только по специальности» для силовиков, при том еще позавчера. Почему всех призывают куда пошлют, айтишники идут в пехоту, а они только по специальности? За что такая привилегия? Сами себе сделали. Это просто сюрр какой-то!
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Додано: Чет 27 чер, 2024 10:22
Мобилизацию надо начинать не с эпилептиков и полуслепых людей с нестабильной психикой (сейчас обязали явиться на перекомиссию всех ограниченно пригодных), а, в первую очередь, с молодых пенсионеров силовиков, которым нет 60 и которых надо не выпусать заграницу, их надо мобилизировать, и с ментов, которых надо не увеличивать количество, проводя наборы, когда людей не хватает на фронте, а сократить и половину отправить на фронт! Тем более, что с них никакого толку, они даже заявы не хотят принимать, криминогенная обстановка у нас нормальная, людей сейчас вдвое меньше, зачем столько ментов, они сейчас реально на каждом шагу, к тому же, надо срочно приводить законодательство к европейским нормам и декриминализировать наркоманию, проституцию и порнографию, это личный выбор каждого, если добровольно, у нас уже дошло до того, что отправил свою фотку или помог кому-то познакомиться и за это можно загреметь, у нас что целибат, это полнейший бред, и это все составляет половину дел, то есть при изменении этих норм полицию можно разгрузить еще вдвое. И отправить здоровых, служивших и дававших присягу на фронт. Короче, это назрело, при том, еще позавчера, и надо делать, иначе может быть деморализация и беда.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 10:26
И ни в коем случае не снижать возраст до 50 - это еще минус, наверное, четверть, если не треть с фронта часто вполне здоровых и опытных людей. По-моему, я говорю очевидные вещи как для цивилизованного человека 21-го века, но на страну на которого напал враг-террорист.
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