Серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, один мільйон і сто тисяч військовозобов’язаних, які придатні до призову.
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У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації серед тих, хто оновив дані в Резерв+
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Додано: Чет 27 чер, 2024 19:51
У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації...
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Дивися повний текст
У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації серед тих, хто оновив дані в Резерв+
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