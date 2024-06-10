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У Міноборони назвали кількість
придатних до мобілізації...

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:51

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації...

Пропонуємо до обговорення:
Серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, один мільйон і сто тисяч військовозобов’язаних, які придатні до призову.

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У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації серед тих, хто оновив дані в Резерв+
R2
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