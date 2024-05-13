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Підприємці зможуть отримати
бронь від мобілізації: які...

Підприємці зможуть отримати бронь від мобілізації: які...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 02:14

Підприємці зможуть отримати бронь від мобілізації: які...

Пропонуємо до обговорення:
У період загальної мобілізації в Україні індивідуальні підприємці (ФОП) поки що не можуть отримати бронь для себе або своїх співробітників.

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Підприємці зможуть отримати бронь від мобілізації: які умови для ФОПів
R2
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