У період загальної мобілізації в Україні індивідуальні підприємці (ФОП) поки що не можуть отримати бронь для себе або своїх співробітників.
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Підприємці зможуть отримати бронь від мобілізації: які умови для ФОПів
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Додано: Сер 03 лип, 2024 02:14
Підприємці зможуть отримати бронь від мобілізації: які...
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Дивися повний текст
Підприємці зможуть отримати бронь від мобілізації: які умови для ФОПів
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