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Як відрізняється ціна в
оголошеннях від ціни продажу...

Як відрізняється ціна в оголошеннях від ціни продажу...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 14:21

Як відрізняється ціна в оголошеннях від ціни продажу...

Пропонуємо до обговорення:
Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в оголошеннях — 60 000 доларів, а середня вартість однокімнатної квартири за даними реально проданих квартир становить 45 000 доларів.

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Як відрізняється ціна в оголошеннях від ціни продажу квартир у Києві — дані ЛУН
R2
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