В Україні існує комплексна система соціальної допомоги, яка спрямована на підтримку громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах.
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Які категорії населення в Україні можуть отримувати соціальні виплати
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:39
Які категорії населення в Україні можуть отримувати...
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Дивися повний текст
Які категорії населення в Україні можуть отримувати соціальні виплати
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