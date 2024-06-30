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Які категорії населення в
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Які категорії населення в Україні можуть отримувати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:39

Які категорії населення в Україні можуть отримувати...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні існує комплексна система соціальної допомоги, яка спрямована на підтримку громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах.

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Які категорії населення в Україні можуть отримувати соціальні виплати
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