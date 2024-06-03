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Що заважає українцям
знайти роботу в Німеччині

Що заважає українцям знайти роботу в Німеччині
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 00:14

Що заважає українцям знайти роботу в Німеччині

Пропонуємо до обговорення:
Німецька економіка відчуває кадровий голод. Проте лише 22% українців працездатного віку, які проживають у Німеччині, мають «справжню» роботу.

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Що заважає українцям знайти роботу в Німеччині
R2
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