Німецька економіка відчуває кадровий голод. Проте лише 22% українців працездатного віку, які проживають у Німеччині, мають «справжню» роботу.
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Що заважає українцям знайти роботу в Німеччині
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Додано: Суб 06 лип, 2024 00:14
Що заважає українцям знайти роботу в Німеччині
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Дивися повний текст
Що заважає українцям знайти роботу в Німеччині
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