Експорт IT-послуг України в травні 2024 року знизився на 5% порівняно з травнем попереднього року, досягнувши $560 млн.
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Експорт IT-послуг у травні знизився на 5% порівняно з минулим роком (інфографіка)
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Додано: Суб 06 лип, 2024 13:39
Експорт IT-послуг у травні знизився на 5% порівняно з...
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Експорт IT-послуг у травні знизився на 5% порівняно з минулим роком (інфографіка)
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