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Експорт IT-послуг у травні
знизився на 5% порівняно з...

Експорт IT-послуг у травні знизився на 5% порівняно з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 13:39

Експорт IT-послуг у травні знизився на 5% порівняно з...

Пропонуємо до обговорення:
Експорт IT-послуг України в травні 2024 року знизився на 5% порівняно з травнем попереднього року, досягнувши $560 млн.

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Експорт IT-послуг у травні знизився на 5% порівняно з минулим роком (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 13:39

повертаємось назад, до магнатів та латифундій з козачками-кріпачками
fox767676
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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