RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Чи буде в Україні повноцінний
дефолт: відповідь Гетманцева

Чи буде в Україні повноцінний дефолт: відповідь Гетманцева
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:43

Чи буде в Україні повноцінний дефолт: відповідь Гетманцева

Пропонуємо до обговорення:
Україна уникне повноцінного дефолту навіть у разі, якщо до 1 серпня не вдасться домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу.

Дивися повний текст
Чи буде в Україні повноцінний дефолт: відповідь Гетманцева
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100006
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:44

Кухарка коментує статтю в економічному журналі, смішно.
salvydas
 
Повідомлень: 128
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Естонія надасть Україні понад 100 млн євро оборонної...
R2 » П'ят 28 чер, 2024 12:04
3 661
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 чер, 2024 16:20
Alliance
Долар за 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки
R2 » Нед 30 чер, 2024 07:31
1 500
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 чер, 2024 16:18
Alliance
В Україні оновили «пакунок малюка»
R2 » Пон 24 чер, 2024 18:40
2 627
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2024 19:37
Дюрі-бачі

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12346)
08.07.2024 20:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.