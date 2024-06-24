Україна уникне повноцінного дефолту навіть у разі, якщо до 1 серпня не вдасться домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу.
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Чи буде в Україні повноцінний дефолт: відповідь Гетманцева
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:43
Чи буде в Україні повноцінний дефолт: відповідь Гетманцева
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Чи буде в Україні повноцінний дефолт: відповідь Гетманцева
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