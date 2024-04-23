Середній курс продажу готівкового долара в Україні у червні 2024 року зріс на 1,7% - до 40,85 гривень.
Дивися повний текст
Готівковий курс долара зростає четвертий місяць поспіль
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лип, 2024 20:50
Готівковий курс долара зростає четвертий місяць поспіль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Готівковий курс долара зростає четвертий місяць поспіль
Додано: Пон 08 лип, 2024 20:50
Якось це дивним чином збіглося з боротьбою з "ухилянтами", вочевидь потік валюти від "ухилянтів" різко зменшився, а гавнянцеви та шаурми ви тільки виводити з України валюту вміють.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|