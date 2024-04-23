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Готівковий курс долара зростає
четвертий місяць поспіль

Готівковий курс долара зростає четвертий місяць поспіль
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:50

Готівковий курс долара зростає четвертий місяць поспіль

Пропонуємо до обговорення:
Середній курс продажу готівкового долара в Україні у червні 2024 року зріс на 1,7% - до 40,85 гривень.

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Готівковий курс долара зростає четвертий місяць поспіль
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:50

Якось це дивним чином збіглося з боротьбою з "ухилянтами", вочевидь потік валюти від "ухилянтів" різко зменшився, а гавнянцеви та шаурми ви тільки виводити з України валюту вміють.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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