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Кабмін витратив 700 тис. грн на годинники «в подарунок...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 22:33
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України замовив подарункові годинники на 696,48 тис. грн, більш ніж по 2000 грн за штуку. Такі годинники уряд дарує від імені прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за особливі досягнення.
Дивися повний текст Кабмін витратив 700 тис. грн на годинники «в подарунок від Шмигаля»
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Додано: Вів 09 лип, 2024 22:33
Передрук з неграмотного підрахуя - 700 тис. перетворились в 700 млн.
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Ой+
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Додано: Вів 09 лип, 2024 23:35
Тут скоріше питання що там за годинник може бути подарунковий за 2000 грн.
Вже б не ганьбилися
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Faceless
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Додано: Сер 10 лип, 2024 08:24
Faceless написав:
Тут скоріше питання що там за годинник може бути подарунковий за 2000 грн.
Вже б не ганьбилися
якийсь мотлох, згоден, навіщо ганьбиться і витрачати гроші на сміття. 20 тис було б нормально, лише якщо від бренду.
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Примат
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Додано: Сер 10 лип, 2024 11:42
Цей подарунок цінний тим, що він від прем'єр-міністра. Продукція українського бренду. А то вже позвикали дарувати китайські труси, але головне, щоб було наліплено лейбл Gucci, чи Trussardi, та ще й коштував дорого. А тоді будуть хизуватися тими трусами один перед одним, при будь-якій нагоді, як попугаї в зоопарку.
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qazzax
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Додано: Сер 10 лип, 2024 11:47
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