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Гетманцев пояснив, чому в Україні
масово закривається бізнес

Гетманцев пояснив, чому в Україні масово закривається бізнес
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 22:48

Гетманцев пояснив, чому в Україні масово закривається бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Незалежно від причин виходу бізнесу з ринку, ключовим моментом є те, що загальна кількість ФОП та компаній в Україні збільшується. За першу половину 2024 року закрилось 92 тис. ФОП, а відкрилось нових 148,5 тис. ФОП.

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Гетманцев пояснив, чому в Україні масово закривається бізнес
R2
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