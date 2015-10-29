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Что на самом деле случилось с
Трампом? Было ли реальное поку

Что на самом деле случилось с Трампом? Было ли реальное поку
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:55

Что на самом деле случилось с Трампом? Было ли реальное поку

Добрый вечер,

Сегодня многих наверняка интересует ситуация, которая сложилась с Трампом - кандидатом на пост президента США, который оказался под обстрелом во время своего выступления из широко распространенной полуавтоматической винтовки АR-15, которая считается в США гражданским оружием.

Стрелок убит охраной, Трампу задело ухо, убит один присутствующий на трибуне почитатель кандидата и ранены вроде два человека. Событие из ряда вон выходящее.

Какие версии есть у вас?

Первой моей версией, которая возникла сразу же после опубликованного видео была такая:
имитация чистой воды покушения на кандидата, оружие типа пневматики, может ранить легко разве что. Но сообщения о раненных и одном убитом развеяло эту первоначальную версию.

Версия о работе профессионала по устранению Трампа так и не всплыла наверх. Какой там нафиг профессионал?

После появления в доступе видео и схем расположения стрелка на крыше одноэтажного здания на расстоянии 130 метров до Трампа, Трампа на трибуне и его охраны версия с покушением полностью оказалась в тупике. Что же на самом деле произошло?

Давайте свои версии. Потом выберем ту единственную, которая объяснит абсолютно все.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 20:24

Re: Что на самом деле случилось с Трампом? Было ли реальное

  buratinyo написав:Какие версии есть у вас?


Буратино, Как там в СИЗО у вас дела?
Investor_K
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