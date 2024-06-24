RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Зміни в міжбанківських платіжних
операціях в Україні в...

Зміни в міжбанківських платіжних операціях в Україні в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:22

Зміни в міжбанківських платіжних операціях в Україні в...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк пропонує внести зміни до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.

Дивися повний текст
Зміни в міжбанківських платіжних операціях в Україні в національній валюті: що пропонує НБУ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100014
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Естонія надасть Україні понад 100 млн євро оборонної...
R2 » П'ят 28 чер, 2024 12:04
3 902
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 чер, 2024 16:20
Alliance
Долар за 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки
R2 » Нед 30 чер, 2024 07:31
1 710
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 чер, 2024 16:18
Alliance
В Україні оновили «пакунок малюка»
R2 » Пон 24 чер, 2024 18:40
2 838
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2024 19:37
Дюрі-бачі

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.