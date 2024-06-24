Національний банк пропонує внести зміни до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.
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Зміни в міжбанківських платіжних операціях в Україні в національній валюті: що пропонує НБУ
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Додано: Вів 16 лип, 2024 12:22
Зміни в міжбанківських платіжних операціях в Україні в...
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Дивися повний текст
Зміни в міжбанківських платіжних операціях в Україні в національній валюті: що пропонує НБУ
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