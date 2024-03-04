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Через графіки відключень
літієві акумулятори втратять...

Через графіки відключень літієві акумулятори втратять...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:04

Через графіки відключень літієві акумулятори втратять...

Пропонуємо до обговорення:
За два роки власники зарядних станцій, які активно користуються ними під час відключень електроенергії зіткнуться з майже 50% падінням їхньої ємності.

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Через графіки відключень літієві акумулятори втратять ефективність за 2 роки — експерт
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:04

Такий собі експерт, чув дзвін. По його словах LFP живуть 356*2*2 = 1460 циклів. Це відверта брехня, адже навіть Bluetti гарантує 3000 циклів, а виробники призматичних комірок LFP при правильній збірці гарантує від 3500 до 6000 залежно від струмів розряду і заряду. І то лиш до падіння ємності до 80%
vovka2008
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:18

  vovka2008 написав:Такий собі експерт, чув дзвін. По його словах LFP живуть 356*2*2 = 1460 циклів. Це відверта брехня, адже навіть Bluetti гарантує 3000 циклів, а виробники призматичних комірок LFP при правильній збірці гарантує від 3500 до 6000 залежно від струмів розряду і заряду. І то лиш до падіння ємності до 80%

10 циклов в сутки через год минус 20%
vitaliiangel
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