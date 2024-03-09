|
|
|
Через графіки відключень літієві акумулятори втратять...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лип, 2024 14:04
Пропонуємо до обговорення:
За два роки власники зарядних станцій, які активно користуються ними під час відключень електроенергії зіткнуться з майже 50% падінням їхньої ємності.
Дивися повний текст Через графіки відключень літієві акумулятори втратять ефективність за 2 роки — експерт
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100018
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 лип, 2024 14:04
Такий собі експерт, чув дзвін. По його словах LFP живуть 356*2*2 = 1460 циклів. Це відверта брехня, адже навіть Bluetti гарантує 3000 циклів, а виробники призматичних комірок LFP при правильній збірці гарантує від 3500 до 6000 залежно від струмів розряду і заряду. І то лиш до падіння ємності до 80%
-
vovka2008
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 31.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2024 15:18
vovka2008 написав:
Такий собі експерт, чув дзвін. По його словах LFP живуть 356*2*2 = 1460 циклів. Це відверта брехня, адже навіть Bluetti гарантує 3000 циклів, а виробники призматичних комірок LFP при правильній збірці гарантує від 3500 до 6000 залежно від струмів розряду і заряду. І то лиш до падіння ємності до 80%
10 циклов в сутки через год минус 20%
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24202
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3365 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 18 лип, 2024 16:12
vitaliiangel
Откуда 10 циклов в сутки?
-
poll1245
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 07.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2024 18:10
poll1245 написав:vitaliiangel
Откуда 10 циклов в сутки?
Почему нет? Гулять так гулять. При подаче э.э. 2 через 2 этого достаточно зарядиться и высадить полностью заряд (смотря что питать) я видел как станцией питали электродуйчик с подогревом на 800вт.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24202
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3365 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 18 лип, 2024 20:15
vitaliiangel написав: vovka2008 написав:
Такий собі експерт, чув дзвін. По його словах LFP живуть 356*2*2 = 1460 циклів. Це відверта брехня, адже навіть Bluetti гарантує 3000 циклів, а виробники призматичних комірок LFP при правильній збірці гарантує від 3500 до 6000 залежно від струмів розряду і заряду. І то лиш до падіння ємності до 80%
10 циклов в сутки через год минус 20%
ліпефо4 вічні як голка для Остапа Бендера до примуса
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35684
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1585 раз.
- Подякували: 2779 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:47
Автор дебілоїд. Аби шось висрати...
-
fikysbenjamin
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 10.06.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:49
Спешу тебя огорчить vovka 2008 : в году не 356 суток , а 365. Надеюсь это просто оЧепятка. В ином случае мне страшно за нашу систему образования.
-
shumaher_1972
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 19.07.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|