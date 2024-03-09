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Через графіки відключень
літієві акумулятори втратять...

Через графіки відключень літієві акумулятори втратять...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:04

Через графіки відключень літієві акумулятори втратять...

Пропонуємо до обговорення:
За два роки власники зарядних станцій, які активно користуються ними під час відключень електроенергії зіткнуться з майже 50% падінням їхньої ємності.

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Через графіки відключень літієві акумулятори втратять ефективність за 2 роки — експерт
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:04

Такий собі експерт, чув дзвін. По його словах LFP живуть 356*2*2 = 1460 циклів. Це відверта брехня, адже навіть Bluetti гарантує 3000 циклів, а виробники призматичних комірок LFP при правильній збірці гарантує від 3500 до 6000 залежно від струмів розряду і заряду. І то лиш до падіння ємності до 80%
vovka2008
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:18

  vovka2008 написав:Такий собі експерт, чув дзвін. По його словах LFP живуть 356*2*2 = 1460 циклів. Це відверта брехня, адже навіть Bluetti гарантує 3000 циклів, а виробники призматичних комірок LFP при правильній збірці гарантує від 3500 до 6000 залежно від струмів розряду і заряду. І то лиш до падіння ємності до 80%

10 циклов в сутки через год минус 20%
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 16:12

vitaliiangel

Откуда 10 циклов в сутки?
poll1245
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:10

  poll1245 написав:vitaliiangel

Откуда 10 циклов в сутки?

Почему нет? Гулять так гулять. При подаче э.э. 2 через 2 этого достаточно зарядиться и высадить полностью заряд (смотря что питать) я видел как станцией питали электродуйчик с подогревом на 800вт.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:15

  vitaliiangel написав:
  vovka2008 написав:Такий собі експерт, чув дзвін. По його словах LFP живуть 356*2*2 = 1460 циклів. Це відверта брехня, адже навіть Bluetti гарантує 3000 циклів, а виробники призматичних комірок LFP при правильній збірці гарантує від 3500 до 6000 залежно від струмів розряду і заряду. І то лиш до падіння ємності до 80%

10 циклов в сутки через год минус 20%

ліпефо4 вічні як голка для Остапа Бендера до примуса
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:47

Автор дебілоїд. Аби шось висрати...
fikysbenjamin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:49

Спешу тебя огорчить vovka 2008 : в году не 356 суток , а 365. Надеюсь это просто оЧепятка. В ином случае мне страшно за нашу систему образования.
shumaher_1972
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