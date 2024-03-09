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Через графіки відключень
літієві акумулятори втратять...

Через графіки відключень літієві акумулятори втратять...
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:37

vovka2008, так само про тебе. 4-6 тисяч циклів, це при розрядці на 20 відсотків, при розрядці на 80 відсотків дай Боже 2 тисячі, при повній розрядці і того менше, але я не думаю що КОЖЕН раз розряд 100% буде... Якщо розряджати на 50 відсотків, 4 рази на день(наприклад холодильник заживлено) то десь 2 роки і заміна..( якщо навіть розряд 20%, 4 рази на добу, то це 3 роки(6000 дуже малоймовірні, реальніше десь 3-4). Якщо не використовувати в постійному режимі як безперебійний, а лише у вечорі, розряд до 20%, то роки 3-4...
aallyonov
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:49

Re: Через графіки відключень літієві акумулятори втратять...

Хто висаджує в 0 акум за одне відключення? Є поняття FEC - full equivalent cycle - це і є повні цикли розряду. Від 100 до 0. Хоча eve зі своїми призматичними комірками в даташитах пишуть про не повні цикли - але це з 80 до 20. Що по суті це величезна ємність. 5 разів висадити акум на 20 відсотків це і буде 1 FEC. Принаймні бмс від daly так рахує свої цикли. То виходить, Якщо у вас споживання 500 ватт на годину а батарея ємністю 5 кіловат, то якщо світла немає 10 годин сумарно за добу - то за день батарея пройде один FEC "повний цикл". Але якщо у вас батарея на 10 кіловат, то це буде 0,5 циклу за день.
remnov_maks
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