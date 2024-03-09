|
|
|
Через графіки відключень літієві акумулятори втратять...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:37
vovka2008, так само про тебе. 4-6 тисяч циклів, це при розрядці на 20 відсотків, при розрядці на 80 відсотків дай Боже 2 тисячі, при повній розрядці і того менше, але я не думаю що КОЖЕН раз розряд 100% буде... Якщо розряджати на 50 відсотків, 4 рази на день(наприклад холодильник заживлено) то десь 2 роки і заміна..( якщо навіть розряд 20%, 4 рази на добу, то це 3 роки(6000 дуже малоймовірні, реальніше десь 3-4). Якщо не використовувати в постійному режимі як безперебійний, а лише у вечорі, розряд до 20%, то роки 3-4...
-
aallyonov
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 19.07.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:49
Хто висаджує в 0 акум за одне відключення? Є поняття FEC - full equivalent cycle - це і є повні цикли розряду. Від 100 до 0. Хоча eve зі своїми призматичними комірками в даташитах пишуть про не повні цикли - але це з 80 до 20. Що по суті це величезна ємність. 5 разів висадити акум на 20 відсотків це і буде 1 FEC. Принаймні бмс від daly так рахує свої цикли. То виходить, Якщо у вас споживання 500 ватт на годину а батарея ємністю 5 кіловат, то якщо світла немає 10 годин сумарно за добу - то за день батарея пройде один FEC "повний цикл". Але якщо у вас батарея на 10 кіловат, то це буде 0,5 циклу за день.
-
remnov_maks
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 19.07.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|