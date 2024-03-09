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Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:49
Re: Через графіки відключень літієві акумулятори втратять...
Хто висаджує в 0 акум за одне відключення? Є поняття FEC - full equivalent cycle - це і є повні цикли розряду. Від 100 до 0. Хоча eve зі своїми призматичними комірками в даташитах пишуть про не повні цикли - але це з 80 до 20. Що по суті це величезна ємність. 5 разів висадити акум на 20 відсотків це і буде 1 FEC. Принаймні бмс від daly так рахує свої цикли. То виходить, Якщо у вас споживання 500 ватт на годину а батарея ємністю 5 кіловат, то якщо світла немає 10 годин сумарно за добу - то за день батарея пройде один FEC "повний цикл". Але якщо у вас батарея на 10 кіловат, то це буде 0,5 циклу за день.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:55
10квт? а если 1квт
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